Украина усилила контроль за пассажирами из Италии
"Мы информированы о ситуации, которая сейчас складывается в Италии, поэтому мы усилили наблюдение за пассажирами, следующими из Италии как авиационным транспортом, так и через пункты пропуска на границах со странами Евросоюза", - сказал он.
По словам спикера ГПСУ, пограничники визуально отслеживают состояние здоровья таких пассажиров.
"Если у нас будут какие-то сомнения, мы будем советовать таким людям обратиться к медикам или, конечно, если граждане будут заявлять о плохом самочувствии, то на место сразу будет вызываться медицинский персонал", - подчеркнул он.
"Эта информация доведена до всех наших подразделений, чтобы ее учитывать в своей работе при оформлении граждан на границе", - отметил Демченко.
По последним данным, в Италии зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, 4 человека умерли.
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