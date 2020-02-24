Украина усилила контроль за пассажирами из Италии

Украинские пограничники усилили наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко

Фото:ГПСУ

Украинские пограничники усилили наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко

"Мы информированы о ситуации, которая сейчас складывается в Италии, поэтому мы усилили наблюдение за пассажирами, следующими из Италии как авиационным транспортом, так и через пункты пропуска на границах со странами Евросоюза", - сказал он. По словам спикера ГПСУ, пограничники визуально отслеживают состояние здоровья таких пассажиров. "Если у нас будут какие-то сомнения, мы будем советовать таким людям обратиться к медикам или, конечно, если граждане будут заявлять о плохом самочувствии, то на место сразу будет вызываться медицинский персонал", - подчеркнул он. "Эта информация доведена до всех наших подразделений, чтобы ее учитывать в своей работе при оформлении граждан на границе", - отметил Демченко. По последним данным, в Италии зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, 4 человека умерли.

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