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24 февраля 2020, 12:49 11

Бывшего заместителя председателя Кировоградского облсовета восстановят в должности

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24 февраля 2020, 12:49 11
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Экс-заместителя председателя Кировоградского облсовета Игоря Степуру окружной административный суд города своим решением от 13 февраля 2020 года восстановил в должности
Фото: пресс-служба Кировоградского облслвета
Экс-заместителя председателя Кировоградского облсовета Игоря Степуру окружной административный суд города своим решением от 13 февраля 2020 года восстановил в должности

Соответствующий проект решения появился на сайте Кировоградского облсовета, пишет RegioNews.

"Восстановить Степуру Игоря Станиславовича в должности заместителя председателя Кировоградского областного совета с 18 сентября 2019 года", - говорится в проекте решения.

Как пишет издание Gre4ka.info, cудьи отменили решение о снятии Степуры с должности на основании того, что проект об увольнении не рассматривался на постоянных комиссиях совета, не был обнародован за 20 рабочих дней до даты его рассмотрения и его не показали депутатам за 10 дней до сессии.

Также Игорю Степуре должны выплатить зарплату за весь период вынужденных пропусков на работе.

До 13 марта 2020 года решение можно будет обжаловать в Третьем административном суде.

Напомним, что Игоря Степуру уволили 17 сентября 2019 года. Основанием для увольнения стало то, что заместитель председателя облсовета не в совершеннстве выполняет свои должностные обязанности.


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