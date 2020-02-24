Уничтоженный мурал, покровли и деревья: на Прикарпатье ликвидируют последствия урагана

Усиления ветра вызвали на Прикарпатье много бед. Повреждены крыши, автомобили, поломаны деревья, оборваны электропровода. А в центре Ивано-Франковска уничтожено мурал с надписью "Украина единая"

Усиления ветра вызвали на Прикарпатье много бед. Повреждены крыши, автомобили, поломаны деревья, оборваны электропровода. А в центре Ивано-Франковска уничтожено мурал с надписью "Украина единая"

Как сообщает RegioNews, последствия непогоды ликвидируют в разных районах Ивано-Франковской области.

"Сегодня все дежурные наряды коммунальных служб работают над ликвидацией последствий непогоды, которая произошла в городе в результате порывов сильного ветра. Занимаемся сбором информации по всем отраслям, где какие повреждения, деревья, крыши, электроопоры для быстрого реагирования и исправления. Уже завтра на оперативном совещании заслушаем вопрос о ликвидации последствий непогоды", - сообщил на своей странице в facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

О повреждении сообщают жители города и области. В частности в центре Ивано-Франковска на улице Мазепы ветер повредил мурал "Украина единая". На холсте было изображено двух ангелов, которые держали желто-синий флаг над Украиной, символически соединяя Восток и Запад. Сейчас на стене осталась лишь часть мурала.

На странице "Афиша Прикарпатья" в facebook видно, что в Галиче повреждены крыши зданий, заборы и дорожные знаки.

В телеграмм-паблике 112 пользователи предупреждают о многочисленных авариях на автодорогах области, повреждениях электрических кабелей, поваленных деревьях, пробках на дорогах. На некоторых улицах не работают светофоры.

Кроме того, ветром повреждена кровля Ивано-Франковского профессионального строительного лицея.

В Тисменицком районе перед рейсовым автобусом "Мерседес Бенс" упало дерево. Одного из пассажиров госпитализировали.

По данным спасателей, во Львовской области без электричества осталось 70 сел и городков, в Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23, Черновицкой – 12, в Житомирской – 11, Ровенской – 1. Всего в результате осложнения погодных условий в понедельник, 24 февраля, обесточен 251 населенный пункт в семи областях.