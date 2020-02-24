В Украине из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в семи областях

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в семи областях

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным спасателей, во Львовской области без электричества остались 70 сел и городков, в Ивано-Франковской - 69, Тернопольской - 65, Волынской - 23, Черновицкой - 12, Житомирской - 11, Ровенской - 1.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено", - говорится в сообщении.