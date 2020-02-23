ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без четкой связи с Китаем
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены числом новых случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены числом новых случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи
Об этом сообщает RegioNews со ссілкой на SBS.
"Всемирная организация здравоохранения заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем", - говорится в сообщении.
К таким случаям, например, относятся инфицированные коронавирусом, которые не ездили в Китай и не имели контактов с инфицированными.
"Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - добавил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.
Напомним, что коронавирус может передаваться бессимптомным носителем, что усложняет профилактику заболевания COVID-19, говорится в исследовании ученых из КНР.
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