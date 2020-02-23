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ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без четкой связи с Китаем
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23 февраля 2020, 11:07 37

ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без четкой связи с Китаем

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23 февраля 2020, 11:07 37
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены числом новых случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи
Фото: SBS
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены числом новых случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи

Об этом сообщает RegioNews со ссілкой на SBS.

"Всемирная организация здравоохранения заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем", - говорится в сообщении.

К таким случаям, например, относятся инфицированные коронавирусом, которые не ездили в Китай и не имели контактов с инфицированными.

"Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - добавил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Напомним, что коронавирус может передаваться бессимптомным носителем, что усложняет профилактику заболевания COVID-19, говорится в исследовании ученых из КНР.


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