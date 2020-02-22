Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Гордон.
20-летняя жительница Уханя заразила пятерых своих родственников в Аньяне около 700 км от эпицентра коронавирусной инфекции при том, что у нее не обнаружены никакие симптомы заражения. Этот случай 21 февраля описали китайские ученые Бай Янь, Яо Линшэн и Вэй Тао в специализированном издании Journal of the American Medical Association.
Как полагают авторы, они нашли доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 может распространяться бессимптомным носителем, что значительно усложняет профилактику заболевания COVID-19.
Молодая женщина приехала из Уханя в Аньян 10 января. Между 23-м и 26 января у пяти членов ее семьи, четырех женщин и мужчины, возраст – от 42 до 57 лет, развились симптомы коронавирусной инфекции. Одна пациентка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом. Факт их контакта с любым другим предполагаемым носителем вируса исключался.
Приехавшую из Уханя родственницу заболевших изолировали. У нее не было повышенной температуры, лихорадки, желудочно-кишечных или респираторных симптомов, включая кашель и боль в горле. Компьютерная томография не показала отклонений.
Тесты на SARS-CoV-2, между тем, дали положительный результат для всех шести членов семьи, включая женщину из Уханя. Инкубационный период вируса в ее случае составил 19 дней, отметили ученые.
Механизм, с помощью которого бессимптомные носители могут переносить и передавать коронавирус, вызывающий COVID-19, требует дальнейшего изучения, отмечается в исследовании.
31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.
По данным Всемирной организации здоровья, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.
На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.
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