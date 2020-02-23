Трамп приказал блокировать книгу Болтона, в которой затронута тема Украины

Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По информации газеты, Трамп в разговоре с сотрудниками своей администрации назвал Болтона "предателем".

Также он заявил своим юристам, что Болтону нельзя разрешать публиковать что-либо, касающееся общения с ним на тему национальной безопасности, так как все эти сведения являются секретными.

Кроме того Трамп заявил, что книга Болтона, повествующая о его деятельности в Белом доме, не должна быть издана до выборов, которые пройдут в стране в ноябре.