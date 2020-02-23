В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова
Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова
Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.
Они требуют уволить его, а также не назначать на другие влиятельные должности.
Активисты заявили об отсутствии расследований нападений на общественных активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
"Аваков является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсичен и должен уйти с должности", — отметила активиста Лиза Жарикова.
На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец — защитник подозреваемой в деле Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием в работе экспертов через систему, созданную и контролируемую действующим министром.
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