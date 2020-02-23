В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова

Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова

Фото: hromadske

Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske. Они требуют уволить его, а также не назначать на другие влиятельные должности. Активисты заявили об отсутствии расследований нападений на общественных активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. "Аваков является тем вирусом, который заражает страну. Он опасен, токсичен и должен уйти с должности", — отметила активиста Лиза Жарикова. На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец — защитник подозреваемой в деле Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием в работе экспертов через систему, созданную и контролируемую действующим министром.

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