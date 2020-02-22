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22 февраля 2020, 08:57 19

ФК "Шахтер" предоставит свой самолет для эвакуации украинцев из Уханя

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22 февраля 2020, 08:57 19
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Капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане
Капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт клуба "Шахтар".

"Вчера был тяжелый день, однако мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращаются из Китая, из центра эпидемии. Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Эта авиакомпания – наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок. Также хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах", - говорит Пятов.

Футболисты говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, полученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.

Капитан также добавил, что после поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Анастасию Зинченко и других украинцев из Китая.

"Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за украинцами, которые остались в Ухане", - говорит Пятов.

Напомним, вчера президент обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах.


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