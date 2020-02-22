Самолет, на котором эвакуировали украинцев из Китая, готовят к рейсу в Хургаду

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines после эвакуации украинцев из Уханя продизинфікували и готовят для дальнейшего использования

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines после эвакуации украинцев из Уханя продизинфікували и готовят для дальнейшего использования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу авиакомпании в facebook.

Самолет, выполнивший спецрейс PQ7301/7302 для эвакуации украинцев из Китая, проходит все необходимые санитарно-эпидемиологические и технические мероприятия по полной дезинфекции.

Его разместили на отдельной изолированной стоянке Международного аэропорта "Харьков". Сразу после паспортного контроля и таможенных формальностей началась дезинфекция самолета.



Процедуру дезинфекции выполняли специалисты отделения дезинфектологии Государственного учреждения "Харьковский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья України".



Дезинфицирующими средствами обработали кабину пилотов, зону отдыха экипажа, пассажирский салон с бортовой кухней, туалеты и багажный отсек. Все зоны тщательно опрыскивали — сиденья, багажные полки для ручной клади, пол, подлокотники, откидные столики, тележки для раздачи питания, стены, потолок.

Пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков — отправили на утилизацию. Подголовники на сиденьях и рекламные буклеты сняли с самолета еще во время его подготовки к спецрейсу. Место стоянки и трап также дезинфицировали.



"После дезинфекции самолет в дальнейшем сможет абсолютно спокойно выполнять поставленные задачи", - подтвердил заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков.



Следующий шаг — замена фильтров. По рекомендации Boeing, заменят НЕРА-фильтр на борту. Он выполняет функцию очистителя и способен очищать воздух от мельчайших частиц диаметром до 0,3 мкм. Также заменят фильтры в салоне, которые защищают температурные сенсоры.



21 февраля еще проводились технические работы по замене фильтров. 22 февраля самолет перегоняют на базу в Борисполь, где его подготовят к регулярного рейса. 23 февраля самолет отправится из Киева в Хургаду.

Напомним, ФК "Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации украинцев из Уханя, что не смогли вместе с другими вернуться домой.