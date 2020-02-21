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21 февраля 2020, 16:29 4

С марта подешевеет газ для промышленности – Нафтогаз

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21 февраля 2020, 16:29 4
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НАК Нафтогаз Украины опубликовала новые ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей.
Фото: Нафтогаз
НАК Нафтогаз Украины опубликовала новые ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей.

Как сообщает пресс-служба НАК, по сравнению с ценами на февраль 2020 года, цены в марте снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки, информирует RegioNews.

По данным компании, с 1 марта промышленность и другие хозяйствующие субъекты смогут получать газ по цене 3 981 - 4 606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Напомним, ранее "Нафтогаз" похвастался, что принес в бюджет каждую седьмую гривну.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" озвучил в Гааге сумму убытков от оккупации Крыма.


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