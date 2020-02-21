С марта подешевеет газ для промышленности – Нафтогаз
НАК Нафтогаз Украины опубликовала новые ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей.
НАК Нафтогаз Украины опубликовала новые ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей.
Как сообщает пресс-служба НАК, по сравнению с ценами на февраль 2020 года, цены в марте снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки, информирует RegioNews.
По данным компании, с 1 марта промышленность и другие хозяйствующие субъекты смогут получать газ по цене 3 981 - 4 606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
Напомним, ранее "Нафтогаз" похвастался, что принес в бюджет каждую седьмую гривну.
Также сообщалось, что "Нафтогаз" озвучил в Гааге сумму убытков от оккупации Крыма.
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
- 18:06 21 февраля Ивано-Франковск приобретет 10 крупногабаритных автобусов
- 18:02 21 февраля Разведение войск в Донбассе надо продолжать, несмотря на провокации боевиков - Арахамия
- 17:56 21 февраля Дело о поджоге авто Гонтаревой передали полиции Киева
- 17:55 21 февраля Франция поселит эвакуированных из Уханя людей на одном из курортов
- 17:54 21 февраля У глав ОГА сегодня есть понятный KPI, - Трофимов
- 17:32 21 февраля На Буковине оформляли паспорта по завышенным ценам
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
Все блоги »
Глава Полтавской области: противостояний в Новых Санжарах больше не ждем
21 февраля 2020, 16:55
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает дело Кистиона
21 февраля 2020, 13:40
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации