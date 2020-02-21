Антикоррупционный суд исследует доказательства по делу экс-министра Насалика

В деле экс-министра энергетики и угольной промышленности начато исследование доказательств

Игорь Насалик, фото с сайта delo.ua

В деле экс-министра энергетики и угольной промышленности начато исследование доказательств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.

Сегодня, 21 февраля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по делу об обвинении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалыка о внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления 2015-2018 годах.

Напомним, сейчас против политика выдвинуто обвинение в том, что он не задекларировал данные о финансовых зобов'язання на 1,25 млн $ за четыре года с 2015 по 2018, дело находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда.

На заседании судом непосредственно исследована часть материалов досудебного расследования, предоставленных прокурором САП.

После чего, в связи с занятостью судьи в других процессах, объявлен перерыв в заседании до 25 марта 2020 года.

Напомним, Игорь Насалик занимал должность Министра энергетики и угольной промышленности во времена Президента Петра Порошенко. Трижды был городским главой Калуша в Ивано-Франковской области и столько же раз нардепом. В 2019 году выдвинул свою кандидатуру на внеочередных парламентских выборах.