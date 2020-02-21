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21 февраля 2020, 11:15 7

В Луцке "заминировали" банк

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21 февраля 2020, 11:15 7
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В Луцке сообщили о заминировании отделения "Райффайзен Банка Аваль" на проспекте Победы. Рядом с банком расположена школа. Людей эвакуировали
В Луцке сообщили о заминировании отделения "Райффайзен Банка Аваль" на проспекте Победы. Рядом с банком расположена школа. Людей эвакуировали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на начальника Луцкого отдела полиции ГУ ЧП в Волынской области Олега Кичука.

Олег Кичук сообщил, что позвонил житель одного из городов Волынской области, который получил звонок на стационарный телефон от неизвестного, который, в свою очередь, сообщил, что помещение банка в Луцке заминировано.

На месте работают спасатели, "скорая", взрывотехники и полицейские. Проверяют автомобили, припаркованные у здания банка.


#Луцьк #мінування
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