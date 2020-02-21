В Луцке "заминировали" банк

В Луцке сообщили о заминировании отделения "Райффайзен Банка Аваль" на проспекте Победы. Рядом с банком расположена школа. Людей эвакуировали

В Луцке сообщили о заминировании отделения "Райффайзен Банка Аваль" на проспекте Победы. Рядом с банком расположена школа. Людей эвакуировали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на начальника Луцкого отдела полиции ГУ ЧП в Волынской области Олега Кичука.

Олег Кичук сообщил, что позвонил житель одного из городов Волынской области, который получил звонок на стационарный телефон от неизвестного, который, в свою очередь, сообщил, что помещение банка в Луцке заминировано.

На месте работают спасатели, "скорая", взрывотехники и полицейские. Проверяют автомобили, припаркованные у здания банка.