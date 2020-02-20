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20 февраля 2020, 18:31 4

На Закарпатье задержали почетного консула с контрабандными сигаретами

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20 февраля 2020, 18:31 4
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Представитель консульского учреждения незаконно перевозил более 6,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками
Фото с сайта Пограничной службы
Представитель консульского учреждения незаконно перевозил более 6,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками

Как сообщает RegionNews со ссылкой на Пограничную службу Украины, мужчина с двумя пассажирами ехал в Венгрию внедорожником "Тойота Лэнд Крузер 200" 2017 года выпуска с дипломатическими номерами.

Он предоставил удостоверение почетного консула одной из балтийских стран неустановленного образца и, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, отказывался предоставлять автомобиль для осмотра. Чтобы осуществить пограничный контроль, пограничникам пришлось применить физическую силу и спецсредства. Всего он перевозил 6550 пачек сигарет. Сейчас устанавливается сумма оценки товара.

В действиях нарушителя усматриваются признаки двух уголовных преступлений – подделку документов ст. 358 УКУ, незаконную перевозку с целью сбыта подакцизных товаров ст. 204 УКУ, а также админправонарушение – злостное неподчинения пограничникам ст. 185-10 КУоАП.

Недавно пограничники Мостиского отряда задержали еще одного дипломата, который выдавал себя за представителя Миссии ООН. Его остановили в пункте пропуска "Шегини". Сигареты 34-летний житель Львовской области вез микроавтобусом "Ситроен" с дипломатическими номерами. Однако во время проверки выяснилось, что дипломатическая карта и дипломатические номерные знаки на автомобили в нарушителя фальшивые. Всего в микроавтобусе псевдодипломат перевозил почти 118 тысяч пачек сигарет.


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