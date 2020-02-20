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20 февраля 2020, 16:58 3

Кличко пообещал Киеву почти 300 новых автобусов

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20 февраля 2020, 16:58 3
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Мэр столицы Виталий Кличко заявил, в этом году Киев намерен закупить партию из 273 новых современных автобусов
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, в этом году Киев намерен закупить партию из 273 новых современных автобусов

Об этом пишет RegionNews cо ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В этом году мы планируем закупить 273 современных автобуса. Это - современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили почти 300 единиц общественного транспорта", - отметил Кличко.
Он также отметил, что Киев разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой.
"Таким образом, общественный транспорт, в частности, будет вытеснять маршрутки и частные авто из центра города", - уточнил Кличко.


#київ #Віталій Кличко
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