Директор ГБР хочет отменить закон о запрете преследования активистов Майдана

По словам.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу

По словам.и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на издание LB.ua

Для справедливого и честного расследования дел по Майдану необходимо отменить закон "О недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 2014 года, считает Ирина Венедиктова

"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал", - отметила Венедиктова.

Вышеназванный закон, по ее словам, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.

"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить. Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, которое было направлено всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности - ред.). Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана - ред.) невозможно", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, в связи с тем, что с 20 ноября 2019 органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично - к Национальному антикоррупционному бюро. В рамках ГБР был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.

