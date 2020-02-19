Детский омбудсмен Крыма: подозреваемых в подготовке терактов характеризовали с положительной стороны

Подконтрольный России уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева утверждает, что несовершеннолетние жители Керчи, против которых возбуждено уголовное дело о подготовке терактов в образовательных учреждениях, характеризуются в основном положительно

Подконтрольный России уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева утверждает, что несовершеннолетние жители Керчи, против которых возбуждено уголовное дело о подготовке терактов в образовательных учреждениях, характеризуются в основном положительно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс.

"Резких отрицательных характеристик не было ни у одного, ни у другого. Они не попадали в поле зрение правоохранителей, не стояли на учете, ни в чем таком замечены не были", – сказала Клюева по итогам поездки в Керчь,

Она уточнила, что по одному из подростков – учащемуся колледжа – услышала только положительные отзывы.

"Все отзывы очень хорошие, родители сотрудничают с колледжем, всегда проявляют заинтересованность, откликаются, неравнодушные. Сам парень тоже характеризуется положительно, и ситуация, в которую он попал, вызывает недоумение у педагогов и однокурсников", – отметила омбудсмен.

По ее словам, у второго школьника были "неблагополучные моменты в жизни".

"Там сложности в семье – один из членов семьи болен. Может быть, из-за того, что родители ушли в эту ситуацию и перестали уделять внимание мальчику, это и оттолкнуло его. В классе он тоже не очень коммуникабельным был", – рассказала Клюева.

Напомним, что во вторник, 18 февраля в Керчи задержали подростков за подготовку терактов в школах Крыма.