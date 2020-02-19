В лицее в Киевской области распылили неизвестное вещество

В местную больницу госпитализированы более десяти детей. Врачи оценивают их состояние как нетяжелое

В местную больницу госпитализированы более десяти детей. Врачи оценивают их состояние как нетяжелое

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Главком". Сегодня, 19 февраля, в лицее в Сквире Киевской области произошло ЧП - в примыщенны распылили неизвестное вещество. На место происшествия выехали спасатели и 8 бригад скорой помощи.

В результате инцидента пострадали дети. Сейчас в Сквирского больницы госпитализированы более 10 детей.

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