На Буковину хотят вывозить львовский мусор
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Хотинской вести.
Председатель Хотинской ОТГ Николай Головлев говорит, что это уже третье подобное предложение львовской власти. Два предыдущих закончились решением сессии Хотина о запрете ввоза мусора.
"Захоронение 1 тонны мусора стоит 700 грн, в день могут привозить два грузовика, это 50 тонн - 35 тысяч грн. В год получится более 12 млн, которые могут поступить на счет КП "Хотинблагоустрий". Тогда не нужно было бы дотировать его из городского бюджета. Кроме того, за эти средства можно обустроить линию по сортировке мусора, а собранные бумагу, пластик и лом продавать и зарабатывать еще около 15 тысяч в день для города. А в перспективе построить завод по переработке отходов ", - прокомментировал Николай Головлев.
С другой стороны, местная община недовольна таким предложением, ведь опасается неконтролируемого завоза мусора.
Общественное обсуждение этого предложения планируется в апреле.
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