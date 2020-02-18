Путин таки уволил Суркова

Президент России Владимир Путин уволил с должности своего помощника Владислава Суркова

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уволил с должности своего помощника Владислава Суркова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Соответствующий указ был подписан 18 февраля и вступает в силу со дня подписания.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Как известно, разговоры о том, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении" ходили еще в январе. Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля назначили замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

Напомним, Владислав Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛДНР".