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18 февраля 2020, 19:32 28

Путин таки уволил Суркова

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18 февраля 2020, 19:32 28
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Президент России Владимир Путин уволил с должности своего помощника Владислава Суркова
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин уволил с должности своего помощника Владислава Суркова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Соответствующий указ был подписан 18 февраля и вступает в силу со дня подписания.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Как известно, разговоры о том, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении" ходили еще в январе. Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля назначили замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

Напомним, Владислав Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛДНР".


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