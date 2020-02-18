Путин таки уволил Суркова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Соответствующий указ был подписан 18 февраля и вступает в силу со дня подписания.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Как известно, разговоры о том, что Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса Кремля на украинском направлении" ходили еще в январе. Позже в администрации Путина опровергли смену курса, однако главным куратором украинского направления в политике Кремля назначили замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.
Напомним, Владислав Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛДНР".
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