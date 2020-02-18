Ивано-Франковск переходит на электронный расчет в транспорте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковский городской совет.
В первую очередь будут выдавать льготные билеты, потом ученические. С лета планируется полный переход на оплату проезда транспортной или банковской картой.
Транспортную карту можно будет приобрести за 30 грн. К 1 июня на ней будет два бонусные проезды.
"Для сравнения в Виннице изготовления карты составляет 60 грн.", - отмечает руководитель КП "Электроавтотранс" Виталий Голутяк.
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что стоимость проезда по транспортной карте должна быть ниже, чем при расчете наличными.
Приобрести карту можно будет в киосках прессы и "Галичина табак", на первом этапе – у водителей и кондукторов.
Для удобства пассажиров проводится работа над созданием сайта е-билета и мобильного приложения, готовится к печати вестник со всей информацией о е-билете и создается отдельный колл-центр.
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