Ивано-Франковск переходит на электронный расчет в транспорте

В ближайшее время все транспортные средства КП "Электроавтотранс" в Ивано-Франковске оборудуют стационарными валідаторами, а со 2 марта начнется выдача электронных билетов.

Транспортная карта, фото со страницы городского главы в facebook

В ближайшее время все транспортные средства КП "Электроавтотранс" в Ивано-Франковске оборудуют стационарными валідаторами, а со 2 марта начнется выдача электронных билетов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковский городской совет. В первую очередь будут выдавать льготные билеты, потом ученические. С лета планируется полный переход на оплату проезда транспортной или банковской картой. Транспортную карту можно будет приобрести за 30 грн. К 1 июня на ней будет два бонусные проезды. "Для сравнения в Виннице изготовления карты составляет 60 грн.", - отмечает руководитель КП "Электроавтотранс" Виталий Голутяк. Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что стоимость проезда по транспортной карте должна быть ниже, чем при расчете наличными. Приобрести карту можно будет в киосках прессы и "Галичина табак", на первом этапе – у водителей и кондукторов. Для удобства пассажиров проводится работа над созданием сайта е-билета и мобильного приложения, готовится к печати вестник со всей информацией о е-билете и создается отдельный колл-центр.

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