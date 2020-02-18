В Ровно аноним "заминировал" суд

Спасатели ДСНС эвакуировали персонал и посетителей. В целом это более 150 человек. На месте происшествия работали также полицейские, взрывотехники и медики. Здание обследовали, но взрывчатку не нашли

Спасатели ДСНС эвакуировали персонал и посетителей. В целом это более 150 человек. На месте происшествия работали также полицейские, взрывотехники и медики. Здание обследовали, но взрывчатку не нашли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Рівне Вечірнє. Информацию о том, что к ним приехали представители спецслужб, подтвердил председатель горсуда Петр Денисюк. По предположению судьи, кто-то таким образом хочет сорвать работу 20 его коллег, которые назначили рассмотрение дел. Сегодня утром было слушаться дела о кражах, расторжении браков, мелком хулиганстве, вымогательстве, вождении в нетрезвом состоянии, ДТП. Видео с места событий опубликували в сообществе "Rivne_1283" в Іnstagram.

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