В конце прошлого года в Украине сократился госдолг
Об этом говорится в отчете правительства за 2019 год, опубликованном на сайте Кабмина, доля госдолга в национальной валюте выросла до 41% из 33%, передает RegioNews.
Отмечается, что расходы на обслуживание госдолга 2019 года оказались на 26 млрд грн ниже от плановых объемов за счет корректировки графика заимствований, снижения ставок и перехода на более долгосрочных инструментов.
Кроме того, расходы снизились на 7 млрд грн за счет укрепления гривны.
Объем заимствований общего фонда госбюджета за год составил 409,8 млрд грн, что на 1,2% выше планового показателя.
Как известно, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.
В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8% - до 1,998 трлн грн.
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