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17 февраля 2020, 17:03 3

В конце прошлого года в Украине сократился госдолг

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17 февраля 2020, 17:03 3
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В конце 2019 года государственный долг Украины сократился до 43,8% ВВП с 52,2% на конец 2018 года
Фото: Гривны. Сегодня
В конце 2019 года государственный долг Украины сократился до 43,8% ВВП с 52,2% на конец 2018 года

Об этом говорится в отчете правительства за 2019 год, опубликованном на сайте Кабмина, доля госдолга в национальной валюте выросла до 41% из 33%, передает RegioNews.

Отмечается, что расходы на обслуживание госдолга 2019 года оказались на 26 млрд грн ниже от плановых объемов за счет корректировки графика заимствований, снижения ставок и перехода на более долгосрочных инструментов.

Кроме того, расходы снизились на 7 млрд грн за счет укрепления гривны.

Объем заимствований общего фонда госбюджета за год составил 409,8 млрд грн, что на 1,2% выше планового показателя.

Как известно, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8% - до 1,998 трлн грн.


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