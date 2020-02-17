Великобритания введет новые правила для заробитчан из ЕС
Как сообщает RegioNews, они хотят ввести иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любому мигранту из ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну, пишет Daily Mail.
По новым правилам для получения британской рабочей визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тыс. фунтов стерлингов (около 27,7 тыс. евро) в год.
Отмечается, что в большинстве случаев квалифицированным трудовым мигрантам придется искать место работы с оплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов (около 31 тыс. евро). Этот порог ниже, чем тот, который сейчас применяется к мигрантам из-за пределов ЕС.
Напомним, 30 января Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.
Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона.
Политический процесс выхода Великобритании из Евросоюза, который длился с 2017 года, завершился.
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