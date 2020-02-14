Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло

Однако, несмотря на то, что платежки две - цена в них меньше

Фото: Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. УНИАН

Однако, несмотря на то, что платежки две - цена в них меньше

Как сообщает RegioNews со ссылкой на правительственную пресс-службу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за тепло в январе.

Гончарук отмечает, что этой зимой снижены сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Но за январь люди получили две платежки за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года, сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года", - говорит премьер.

По его словам, раньше цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ - разные, следовательно и две платежки.

Он пояснил, что такое решение приняли, чтобы появился рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле.

Напомним, в октябре 2019 года НКРЕКП внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа так, чтобы цена определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.