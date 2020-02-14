Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
Как сообщает RegioNews со ссылкой на правительственную пресс-службу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за тепло в январе.
Гончарук отмечает, что этой зимой снижены сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Но за январь люди получили две платежки за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года, сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года", - говорит премьер.
По его словам, раньше цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ - разные, следовательно и две платежки.
Он пояснил, что такое решение приняли, чтобы появился рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле.
Напомним, в октябре 2019 года НКРЕКП внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа так, чтобы цена определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.
С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
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