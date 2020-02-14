Ячейка коррупции. Кучер хочет сменить руководство "Харьковоблэнерго"

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер намерен поднимать вопрос о смене руководства "Харьковоблэнерго", чтобы улучшить условия для ведения бизнеса

Фото: Харьковская облгосадминистрация

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер намерен поднимать вопрос о смене руководства "Харьковоблэнерго", чтобы улучшить условия для ведения бизнеса

Об этом, как сообщает RegioNews, Кучер заявил во время встречи с членами Координационного совета Европейской бизнес-ассоциации в Харькове.

"Сегодня буду встречаться с председателем Фонда госимущества Украины, прибывшим из Киева в Харьков. Я буду поднимать вопрос о смене руководства "Харьковоблэнерго". Когда я инспектировал эту организацию, то откровенно сообщал, что у нас она ассоциируется с ячейкой коррупции. Мы знаем те "таксы", которые установлены, мы знаем, почему искусственно затягиваются процессы. Обо всем этом мы знаем", - сказал Алексей Кучер.

На встрече говорили, что облэнерго и облгазы создают проблемы строительному бизнесу.

"С газом мы перестали работать в принципе, потому что пройти частокол забюрократизированных правил невозможно, массово отказываемся от проектов, где участвует наш облгаз. С облэнерго, к сожалению, не можем такого сделать. Но это же абсурдная ситуация, когда мы капитализируем, выполняя технические условия, облэнерго на много миллионов гривень и обязаны передать эти капиталовложения частной компании бесплатно, у которой есть эти деньги в тарифах на свое развитие", - пожаловался представитель строительной компании "Жилстрой-2" Александр Конюхов.