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13 февраля 2020, 17:25

Во Львове эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

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13 февраля 2020, 17:25
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Сегодня, 13 февраля, во Львове правоохранители проверили факт заминировании вокзала, аэропорта, торговых центров и других сооружений.
Фото с паблика Varta1 в телеграмм
Сегодня, 13 февраля, во Львове правоохранители проверили факт заминировании вокзала, аэропорта, торговых центров и других сооружений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Полицию Львовской области.

Анонимное сообщение о заминировании поступило сегодня, 13 февраля, в 14.10 на электронную почту полиции Львовской области.

В сообщении говорится о минировании Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, главного железнодорожного вокзала, торгово-развлекательных центров и других объектов во Львове.

По указанным адресам работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и специалисты других служб.

Правоохранители обследуют здания и прилегающие территории.


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