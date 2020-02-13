Во Львове эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

Сегодня, 13 февраля, во Львове правоохранители проверили факт заминировании вокзала, аэропорта, торговых центров и других сооружений.

Фото с паблика Varta1 в телеграмм

Сегодня, 13 февраля, во Львове правоохранители проверили факт заминировании вокзала, аэропорта, торговых центров и других сооружений.