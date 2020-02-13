В ГСЧС подтвердили гибель украинцев в аварии в России

Ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области (РФ) произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем. Погибли 8 человек и пострадал 1 гражданин Украины

Фото: ГСЧС

Ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области (РФ) произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем. Погибли 8 человек и пострадал 1 гражданин Украины

Как сообщает RegioNews, дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.



"Ночью 13 февраля около 00 час. 30 мин. В Пустошкинськом районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее СМИ писали, что в России произошло ДТП, в котором погибли 8 украинцев.