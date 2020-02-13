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13 февраля 2020, 08:41

В ГСЧС подтвердили гибель украинцев в аварии в России

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13 февраля 2020, 08:41
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Ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области (РФ) произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем. Погибли 8 человек и пострадал 1 гражданин Украины
Фото: ГСЧС
Ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области (РФ) произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем. Погибли 8 человек и пострадал 1 гражданин Украины

Как сообщает RegioNews, дело находится на контроле украинского Министерства иностранных дел.

"Ночью 13 февраля около 00 час. 30 мин. В Пустошкинськом районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее СМИ писали, что в России произошло ДТП, в котором погибли 8 украинцев.


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