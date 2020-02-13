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13 февраля 2020, 08:16

В России разбился микроавтобус, в котором предположительно были граждане Украины

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13 февраля 2020, 08:16
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В Псковской области (РФ) в аварию попал микроавтобус, в котором, вероятно, находились граждане Украины. Погибли по меньшей мере восемь из девяти человек
Фото с места ДТП
В Псковской области (РФ) в аварию попал микроавтобус, в котором, вероятно, находились граждане Украины. Погибли по меньшей мере восемь из девяти человек

Как сообщает RegioNews, авария произошла на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района у села Руда.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России в регионе, в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры погибли восемь человек - водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.

"Вероятно, погибшие - граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа", - пишет ТАСС, ссылаясь на главу района Светлану Василькову.

Также в комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных - гражданах Беларуси и Украины. Они находятся в состоянии средней тяжести.


Россия автобус ДТП
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