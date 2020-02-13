В России разбился микроавтобус, в котором предположительно были граждане Украины

В Псковской области (РФ) в аварию попал микроавтобус, в котором, вероятно, находились граждане Украины. Погибли по меньшей мере восемь из девяти человек

Фото с места ДТП

В Псковской области (РФ) в аварию попал микроавтобус, в котором, вероятно, находились граждане Украины. Погибли по меньшей мере восемь из девяти человек