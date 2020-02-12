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12 февраля 2020, 19:16

В харьковском зоопарке построят туалет за почти 17 миллионов

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12 февраля 2020, 19:16
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Харьковский зоологический парк объявил тендер на строительство двухэтажного туалета стоимостью 16 780 760 гривен
Фото: Коммунальная организация «Харьковский зоологический парк»
Харьковский зоологический парк объявил тендер на строительство двухэтажного туалета стоимостью 16 780 760 гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт государственных закупок Prozorro.

Согласно технического задания, участок под строительство туалета в зоне "Мир побережья" находится на территории харьковского зоопарка. Здание туалета имеет 2 этажа размерами 24,70х8,64 м. На первом этаже расположены женский и мужской туалеты, на втором этаже располагается техническое помещение террариума. На первом этаже есть переход в экспозиционный павильон "Террариум", который расположен в здании рядом (в нем идет реконструкция).

Проектом предусмотрены системы: хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовая канализация, производственная канализация, вентиляция, кондиционирование, сети электроснабжения.

Подрядчик должен будет провести демонтажные и земляные работы, залить фундамент, построить стены, крышу, установить металлоконструкции, перекрытия, лестницы, двери, окна, сделать пол, подвесные потолки, утеплить фасад, сделать дизайнерское оформление интерьеров, поставить умывальники, унитазы, краны , кондиционеры, установить котлы и так далее.

В торгах приняли участие два предприятия: ООО "Строй инжиниринг девелопмент" и ПАО "Трест Жилстрой-1". На данный момент решение не подписано.


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