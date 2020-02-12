В харьковском зоопарке построят туалет за почти 17 миллионов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт государственных закупок Prozorro.
Согласно технического задания, участок под строительство туалета в зоне "Мир побережья" находится на территории харьковского зоопарка. Здание туалета имеет 2 этажа размерами 24,70х8,64 м. На первом этаже расположены женский и мужской туалеты, на втором этаже располагается техническое помещение террариума. На первом этаже есть переход в экспозиционный павильон "Террариум", который расположен в здании рядом (в нем идет реконструкция).
Проектом предусмотрены системы: хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовая канализация, производственная канализация, вентиляция, кондиционирование, сети электроснабжения.
Подрядчик должен будет провести демонтажные и земляные работы, залить фундамент, построить стены, крышу, установить металлоконструкции, перекрытия, лестницы, двери, окна, сделать пол, подвесные потолки, утеплить фасад, сделать дизайнерское оформление интерьеров, поставить умывальники, унитазы, краны , кондиционеры, установить котлы и так далее.
В торгах приняли участие два предприятия: ООО "Строй инжиниринг девелопмент" и ПАО "Трест Жилстрой-1". На данный момент решение не подписано.
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