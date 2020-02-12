На спасение старинной архитектуры Львовской области выделили более 20 млн гривен

Вчера, 11 февраля, Львовский областной совет утвердил годовое финансирование программы сохранения культурного наследия.

Фото с сайта Львовской ОГА

Вчера, 11 февраля, Львовский областной совет утвердил годовое финансирование программы сохранения культурного наследия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

На спасение и реставрацию старинной архитектуры во Львовской области в 2020 году из областного бюджета выделят 21 миллион 200 тысяч гривен. Такое решение принято на вчерашней сессии Львовского областного совета. Это 7% от общего бюджета Программы капитального строительства в области.

Во Львовской области более 8500 памятников культурного значения и уже 10 лет не существует ни одной государственной программы финансирования этих объектов.

Финансирование получат 16 объектов. Среди них - Поморянский замок XVI-XVII веков, Дворец в Тартакове Сокальского района XIX века, колокольня церкви Воздвижения Честного Креста в Дрогобыче XVII века и целый ряд деревянных церквей, которые являются памятниками национального значения.

Одним из храмов, в которых реставрацию планируют начать, есть церковь Пресвятой Троицы в Воле-Гамулецькой Жовковского района. Церковь была греко-католической еще до войны. После псевдособора 1946 года, некоторое время была закрыта. Впоследствии, в 90-х, храм все же вернули УГКЦ.