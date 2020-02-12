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12 февраля 2020, 17:21

Председателя Черновицкого облсовета готовы выпустить под залог в 15 млн гривен

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12 февраля 2020, 17:21
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Сегодня, 12 февраля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна. Его обвиняют в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.
Фото с сайта Слово и дело
Сегодня, 12 февраля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна. Его обвиняют в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на аналитический портал Слово и дело.

На заседании прокурор САП Игорь Щур обратился с просьбой арестовать главу Черновицкой ОР Ивана Мунтяна.

Альтернативой прокурор просит определить залог в размере чуть более 15 млн грн. По его словам, такая сумма соответствует имущественному состоянию Мунтяна. В случае внесения залога, в САП просили возложить на подозреваемого все обязанности, предусмотренные ст. 177 УПК Украины, в том числе носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта.

По данным НАБУ, Мунтян выразил жителю города Черновцы просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов. Такую сумму он просил якобы за передачу одной из подконтрольных этому жителю фирм в долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса Черновицкого областного коммунального предприятия "Бальнеологический санаторий "Брусника". Детективы якобы имеют информацию о получении Мунтяном 180 тыс. долл. неправомерной выгоды от этого жильца.

Во время обысков сыщики изъяли ряд документов в Черновицком облсовете. Также НАБУ изъяло мобильные телефоны. Поэтому детективы просили суд наложить на них арест. Суд ходатайство удовлетворил.


суд арешт САП
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