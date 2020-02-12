Председателя Черновицкого облсовета готовы выпустить под залог в 15 млн гривен

Сегодня, 12 февраля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна. Его обвиняют в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.

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Сегодня, 12 февраля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна. Его обвиняют в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.