Председателя Черновицкого облсовета готовы выпустить под залог в 15 млн гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на аналитический портал Слово и дело.
На заседании прокурор САП Игорь Щур обратился с просьбой арестовать главу Черновицкой ОР Ивана Мунтяна.
Альтернативой прокурор просит определить залог в размере чуть более 15 млн грн. По его словам, такая сумма соответствует имущественному состоянию Мунтяна. В случае внесения залога, в САП просили возложить на подозреваемого все обязанности, предусмотренные ст. 177 УПК Украины, в том числе носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта.
По данным НАБУ, Мунтян выразил жителю города Черновцы просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов. Такую сумму он просил якобы за передачу одной из подконтрольных этому жителю фирм в долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса Черновицкого областного коммунального предприятия "Бальнеологический санаторий "Брусника". Детективы якобы имеют информацию о получении Мунтяном 180 тыс. долл. неправомерной выгоды от этого жильца.
Во время обысков сыщики изъяли ряд документов в Черновицком облсовете. Также НАБУ изъяло мобильные телефоны. Поэтому детективы просили суд наложить на них арест. Суд ходатайство удовлетворил.
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