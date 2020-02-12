В Днепре появился первый прямой рейс до Берлина

Авиакомпания Wind Rose анонсировала запуск нового направления Днепр-Берлин, Берлин-Днепр

Фото: авиакомпания Wind Rose

Авиакомпания Wind Rose анонсировала запуск нового направления Днепр-Берлин, Берлин-Днепр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт авиакомпании.

Рейсы запустят с 1 июня по 23 октября по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Embraer-145.

Это первый прямой авиарейс. До этого из Днепра в Берлин можно было долететь только с пересадкой в Киеве или Вене, что дольше по времени и дороже по деньгам. Перелеты осуществляют компании МАУ, та же Wind Rose, Австрийские авиалинии и другие. Например, МАУ предлагает лететь 1 июня с двумя пересадками (в Киеве и Амстердаме) за 7,5 тысяч гривен и провести в дороге 14-16 часов или через Киев и Будапешт за 3,7 тысяч гривен, но придется потратить на это сутки. Можно найти билет с одной пересадкой в Киеве за 5,8 тысяч гривен. Цена билета на самолет Wind Rose – около 2700 гривен. Также есть вариант улететь с МАУ за 2200 гривен, но с пересадкой и багаж не будет входить в стоимость.

Что известно о компании: по сообщениям СМИ, в декабре 2019 года украинская авиакомпания Windrose получила права на шесть внутренних рейсов. Ранее сообщалось, что внутренняя сеть регулярных рейсов Windrose включает только линию Киев - Днепр, которая обслуживается совместно с Международными авиалиниями Украины (МАУ). Обе компании связывают с Игорем Коломойским.