В Днепре появился первый прямой рейс до Берлина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт авиакомпании.
Рейсы запустят с 1 июня по 23 октября по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Embraer-145.
Это первый прямой авиарейс. До этого из Днепра в Берлин можно было долететь только с пересадкой в Киеве или Вене, что дольше по времени и дороже по деньгам. Перелеты осуществляют компании МАУ, та же Wind Rose, Австрийские авиалинии и другие. Например, МАУ предлагает лететь 1 июня с двумя пересадками (в Киеве и Амстердаме) за 7,5 тысяч гривен и провести в дороге 14-16 часов или через Киев и Будапешт за 3,7 тысяч гривен, но придется потратить на это сутки. Можно найти билет с одной пересадкой в Киеве за 5,8 тысяч гривен. Цена билета на самолет Wind Rose – около 2700 гривен. Также есть вариант улететь с МАУ за 2200 гривен, но с пересадкой и багаж не будет входить в стоимость.
Что известно о компании: по сообщениям СМИ, в декабре 2019 года украинская авиакомпания Windrose получила права на шесть внутренних рейсов. Ранее сообщалось, что внутренняя сеть регулярных рейсов Windrose включает только линию Киев - Днепр, которая обслуживается совместно с Международными авиалиниями Украины (МАУ). Обе компании связывают с Игорем Коломойским.
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