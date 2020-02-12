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12 февраля 2020, 10:46

Госэкоинспекция предъявила претензии к Мариупольскому меткомбинату на 10,5 млн гривен

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12 февраля 2020, 10:46
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По поручению Премьер-министра Украины, инспекторы Государственной экологической инспекции 4 февраля провели проверку ЧАО Мариупольский металлургический комбинат Ильича, в ходе которой выявлены нарушения природоохранного законодательства. Нанесенный государству ущерб - более 10,5 млн гривен
Фото: Метинвест
По поручению Премьер-министра Украины, инспекторы Государственной экологической инспекции 4 февраля провели проверку ЧАО Мариупольский металлургический комбинат Ильича, в ходе которой выявлены нарушения природоохранного законодательства. Нанесенный государству ущерб - более 10,5 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

Государственные инспекторы установили, что предприятие делало сверхурочные сбросы сточных вод в период с 4 сентября 2019 по 6 февраля 2020. Также в ходе проверки установлены нарушения в сфере обращения с отходами - засорение земельного участка площадью почти 25 тысяч квадратных метров отходами производства.


металлургия экология
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