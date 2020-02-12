Госэкоинспекция предъявила претензии к Мариупольскому меткомбинату на 10,5 млн гривен

По поручению Премьер-министра Украины, инспекторы Государственной экологической инспекции 4 февраля провели проверку ЧАО Мариупольский металлургический комбинат Ильича, в ходе которой выявлены нарушения природоохранного законодательства. Нанесенный государству ущерб - более 10,5 млн гривен

Фото: Метинвест

По поручению Премьер-министра Украины, инспекторы Государственной экологической инспекции 4 февраля провели проверку ЧАО Мариупольский металлургический комбинат Ильича, в ходе которой выявлены нарушения природоохранного законодательства. Нанесенный государству ущерб - более 10,5 млн гривен