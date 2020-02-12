В Херсонской области назначен руководитель новой службы счастья
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА. К выполнению обязанностей чиновница приступила 10 февраля.
Весне Карпук 32 года, воспитывает сына. Родилась и выросла в Херсоне. В Херсонском государственном университете получила две специальности – филологическое и экономическое. В течение 7 лет работала директором в ООО «Пул энд Беа Украина».
Как рассказала сама Весна, про вакансию начальника службы счастья и улучшения качества жизни облгосадминистрации она узнала осенью, и с тех пор ни на секунду не сомневалась в том, что сделает все возможное, чтобы стать частью этого проекта.
«Хочу, чтобы мы все были счастливы, любили свою страну и родной город, радовались каждому дню и прожили свою жизнь не зря! Очень много зависит от каждого из нас, и я счастлива, что именно я смогу сделать свой вклад в общее дело», – подчеркнула Весна Карпук.
Справка: В Херсонской ОГА с 24 октября 2019 года созданы новые структурные единицы – в частности, появилось управления счастья и улучшения качества жизни со штатной численностью 7 единиц.
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