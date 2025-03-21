фото: полиция

Житомирец отвозил клиентов в один из приграничных населенных пунктов в Одесской области и отправлял в пеший поход в Приднестровье вне пунктов пропуска

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Так, 24-летний парень вместе с пока неустановленным сообщником, нашедшим клиента из Одессы, приехал к нему из Житомира на собственном авто и повез его в пограничный населенный пункт Подольского района. По плану, перевозчик должен был доставить пассажира поближе к Приднестровью, после чего тот перечислил бы на карточку сообщника 6000 долларов. Последний со своей стороны должен был проинструктировать клиента по самостоятельному пересечению границы.

Правоохранители задержали дельца на подъезде к месту назначения. Парня уже объявили подозрение, его взяли под стражу.

Фигуранту грозит до 7 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области пограничник пытался наладить канал переправки мужчин через границу.