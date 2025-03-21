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Житомирець відвозив клієнтів до одного з прикордонних населених пунктів на Одещині та відправляв у піший похід до Придністровʼя поза пунктами пропуску

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Так, ​​24-річний молодик разом із поки невстановленим спільником, який знайшов клієнта з Одеси, приїхав до нього із Житомира на власній автівці і повіз його до прикордонного населеного пункту Подільського району. За планом, перевізник мав доправити пасажира ближче до Придністров’я, після чого той перерахував би на картку спільника 6000 доларів. Останній зі свого боку повинен був проінструктувати клієнта щодо самостійного перетину кордону.

Правоохоронці затримали ділка на підʼїзді до місця призначення. Молодику вже оголосили підозру, його взяли під варту.

Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині прикордонник намагався налагодити канал переправлення чоловіків через кордон.