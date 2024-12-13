В Одессе раздались взрывы
Во время воздушной тревоги утром в пятницу, 13 декабря, в Одессе раздались взрывы
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.
"В городе слышен взрыв!", – написал Труханов.
После он добавил, что снова раздались взрывы и предупредил об угрозе баллистики.
Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. По всей стране объявлена воздушная тревога.
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