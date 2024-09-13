Россияне атаковали дронами Одесщину: есть повреждения из-за обломков и пострадавший

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В ночь на 13 сентября российские войска атаковали ударными дронами Одессу и район. Есть повреждения из-за падения обломков БПЛА

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"Враг выпустил "Шахеды" из временно оккупированного Крыма. В течение почти часа продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО", – рассказал он.

По данным главы ОВА, пострадал один человек.

"У 74-летнего мужчины резана рана руки. Помощь медики оказали на месте", –отметил чиновник.

Кроме того, в результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены четыре гаража, остекление в 20 частных жилых домах, 4 легковушки и две пристройки к жилым домам.

Напомним, утром 13 сентября российская армия ударила управляемой авиабомбой по Ахтырке Сумской области. Повреждена многоэтажка.

В прокуратуре показали фото последствий вражеского удара.