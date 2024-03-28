В ГПСУ показали, как мужчины спрятались в бельевом ящике, чтобы попасть в Молдову

Фото: Facebook

В Одесской области обнаружили 45-летнего дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Уклонистов прятали в ящике для белья

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Так, на границе с Молдовой были задержаны двое мужчин призывного возраста, которые решили нелегально уехать, спрятавшись в кабине фуры.

Для реализации задуманного путешествия мужчины нашли перевозчика, которым оказался 45-летний дальнобойщик из Николаева.

Объявление об услугах такого трансфера дельцы нашли в одном из мессенджеров. Цена с одного "клиента" колебалась от 2700 до 3400 долларов с авансовым платежом в 100 долларов. Стоимость зависела от уровня комфортабельности перевозки и конечной точки маршрута.

Перевозчик встречался с клиентами в Одессе в заранее оговоренном месте. Сначала мужчины размещались в кабине водителя, а уже при выезде из города занимали свои места в соответствии с "приобретенными билетами": один – на верхнем спальном месте, другой – в бельевом ящике.

Во время осмотра фуры военнослужащие сразу же обнаружили всех участников турне. Это стало конечной точкой их поездки.

Ранее сообщалось, что в Одесской области разоблачили дельцов, которые переправляли уклонистов в Молдову. Разоблачена схема незаконной переправки мужчин из Украины в приднестровский регион Молдовы. На территории Киевской и Одесской областей правоохранители провели 11 обысков по местам жительства дельцов и в их автомобилях.