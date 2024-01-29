В Одессе госпитализировали пятерых воспитанников детсада: врачи назвали причину

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В Одессе пятеро детей - воспитанников одного детсада попали в больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит"

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней, сообщает RegioNews.

Сообщается, что с 19 по 25 января в городскую детскую клиническую больницу №2 госпитализированы пять детей с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит", и во время лабораторного обследования у них обнаружен ротавирус.

"Все больные дети посещали одно детское дошкольное учреждение. С целью установления источника и факторов передачи проведено обследование контактных лиц, отобраны пробы пищевых продуктов, воды, смывов для проведения лабораторных исследований. По состоянию на 29 января новых случаев не зарегистрировано. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются ", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 января в одной из больниц Одессы скончался 8-летний мальчик, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ребенка доставили в больницу на "скорой" из Березовского района в состоянии клинической смерти.