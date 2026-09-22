Удар РФ по Миколаївщині: загинув 3-річний хлопчик, четверо чоловіків поранені
Російські війська протягом минулої доби та вночі 22 вересня атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed
Про це повідомила Миколаївська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що у Вознесенському районі внаслідок атаки загинув трирічний хлопчик.
У Баштанському районі поранення дістали четверо чоловіків віком 21, 26, 33 та 37 років. Трьох постраждалих госпіталізували, ще один чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Станом на ранок 21-річний чоловік перебуває у надважкому стані, ще один – у стабільно важкому, третій – у стабільному.
Нагадаємо, протягом доби російські війська здійснили 29 обстрілів 24 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 56 ударів із різних видів озброєння – КАБів, ударних БпЛА, мінометів, артилерії та FPV-дронів.