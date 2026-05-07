Фото: Колочавское территориальное общество

На Закарпатье Колочавское общество стало первым в государстве, где открыли сельский Офис евроинтеграции. Новая платформа должна стать мощным двигателем для развития региона

Об этом сообщает Колочавское общество, передает RegioNews .

Отмечается, что офис станет платформой для поддержки местных инициатив, развития международного партнерства, подготовки грантовых проектов, обучения и обмена опытом.

"Колочава всегда была частью европейского пространства — и не только в географическом смысле. Наша история тесно связана с Чехией и Словакией, Австро-Венгрией, странами Центральной Европы. Именно здесь формировалась культура сосуществования, открытости и взаимоуважения, которая лежит в основе европейских ценностей. Сегодня, открывая Офис евроинтеграции, мы не начинаем этот путь — мы его продолжаем, уверенно интегрируясь в современное европейское сообщество", — отметил при открытии сельский голова Василий Худинец.

Открытие такого пространства состоялось в День Европы и в рамках мероприятий по случаю Дня села, которое традиционно отмечают в Колочаве в эти дни.

Напомним, что в Слободском районе Харькова официально открыли современную подземную школу, построенную с соблюдением всех норм защиты.