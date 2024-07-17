В Николаевской области мужчина собирал на поле боеприпасы: один из них сдетонировал

фото: полиция

Происшествие случилось возле села Мирное Шевченковской громады, где 53-летний мужчина собирал на поле опасные предметы, один из которых сдетонировал

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина получил травмы и находится на амбулаторном лечении. Осмотрев место происшествия, взрывотехники обнаружили и удалили обломки кассетного боеприпаса реактивной системы залпового огня.

В течение двух дней взрывотехники работали на месте происшествия и провели разминирование опасного участка. Полицейские изъяли и обезвредили 45 взрывоопасных предметов, включая кассетные боеприпасы, выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25, противотанковые и термобарические гранаты, противопехотные мины и т.д.

Взрывотехники обезвредили все методом контролируемого подрыва на месте обнаружения.

Напомним, в поле вблизи села Архангельское в Херсонской области на вражеской взрывчатке подорвался аграрий.