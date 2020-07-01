У Миколаєві пройшла потужна злива. Частину вулиць затопило
Шквальний вітер повалив дерево на проїжджу частину
Шквальний вітер повалив дерево на проїжджу частину
В результаті сильної зливи у Миколаєві 30 червня частина вулиць в центрі міста виявилася затопленою.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.
Наголошується, що затопило вулиці Московську і Спаську, а на перетині цих вулиць шквальний вітер повалив на проїжджу частину дерево, рух був ускладнений.
Під водою також опинилася вулиця Курортна у мікрорайоні Намив біля обласної клінічної лікарні та міського пологового будинку №3.
Нагадаємо, 30 червня в Одесі випав сильний дощ, який підтопив вулиці і заблокував дороги.
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