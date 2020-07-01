У Миколаєві пройшла потужна злива. Частину вулиць затопило

Шквальний вітер повалив дерево на проїжджу частину

Шквальний вітер повалив дерево на проїжджу частину

Фото:НикВести

В результаті сильної зливи у Миколаєві 30 червня частина вулиць в центрі міста виявилася затопленою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.

Наголошується, що затопило вулиці Московську і Спаську, а на перетині цих вулиць шквальний вітер повалив на проїжджу частину дерево, рух був ускладнений.

Під водою також опинилася вулиця Курортна у мікрорайоні Намив біля обласної клінічної лікарні та міського пологового будинку №3.

Нагадаємо, 30 червня в Одесі випав сильний дощ, який підтопив вулиці і заблокував дороги.