16 апреля 2026, 15:55

Купил зелень на рынке: во Львове от отравления скончался врач

Фото: из открытых источников
12 апреля во Львове скончался спортивный врач Зиновий Полянский. Его жена также госпитализирована с отравлением

Об этом сообщает ZAXID.NET, передает RegioNews.

Предварительно, 6 апреля муж и жена отравились листьями чемерицы, приобретенной на Стрыйском рынке в центре города под видом черемши. В результате отравления муж и жена были госпитализированы. 67-летний мужчина (Зиновий Полянский) скончался 12 апреля в больнице.

Точную причину смерти должны установить специалисты. Состояние супруги мужа оценивают как средней тяжести.

"При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 УКУ (с дополнительной отметкой – несчастный случай)", - говорит руководитель окружной прокуратуры Юлия Кулинич.

Напомним, ранее в Николаеве дети отравились в развлекательном центре. Специалисты проводят необходимые лабораторные и санитарно-эпидемиологические обследования, чтобы установить причину инфекции. Правоохранители зарегистрировали событие и проверяют.

отравление трагедия Львовская область
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
