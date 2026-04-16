Купил зелень на рынке: во Львове от отравления скончался врач

Фото: из открытых источников

12 апреля во Львове скончался спортивный врач Зиновий Полянский. Его жена также госпитализирована с отравлением

Об этом сообщает ZAXID.NET, передает RegioNews.

Предварительно, 6 апреля муж и жена отравились листьями чемерицы, приобретенной на Стрыйском рынке в центре города под видом черемши. В результате отравления муж и жена были госпитализированы. 67-летний мужчина (Зиновий Полянский) скончался 12 апреля в больнице.

Точную причину смерти должны установить специалисты. Состояние супруги мужа оценивают как средней тяжести.

"При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 115 УКУ (с дополнительной отметкой – несчастный случай)", - говорит руководитель окружной прокуратуры Юлия Кулинич.

