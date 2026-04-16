Купив зелень на ринку: у Львові від отруєння помер лікар

Фото з відкритих джерел

12 квітня у Львові помер спортивний лікар Зиновій Полянський. Його дружина також госпіталізована з отруєнням

Про це повідомляє ZAXID.NET, передає RegioNews.

Попередньо, 6 квітня чоловік та дружина отруїлись листям чемериці, яку придбало на Стрийському ринку в центрі міста під виглядом черемші. Внаслідок отруєння чоловік та дружина були госпіталізовані. 67-річний чоловік (Зиновій Полянський) помер 12 квітня в лікарні.

Точну причину смерті ще повинні встановити фахівці. Стан дружини чоловіка оцінюють як середньої тяжкості.

"За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 ККУ (з додатковою відміткою – нещасний випадок)", - говорить керівниця окружної прокуратури Юлія Кулинич.

