У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
16:05  16 квітня
Після похолодання в Україну повернеться потепління
16 квітня 2026, 15:55

Купив зелень на ринку: у Львові від отруєння помер лікар

Фото з відкритих джерел
12 квітня у Львові помер спортивний лікар Зиновій Полянський. Його дружина також госпіталізована з отруєнням

Про це повідомляє ZAXID.NET, передає RegioNews.

Попередньо, 6 квітня чоловік та дружина отруїлись листям чемериці, яку придбало на Стрийському ринку в центрі міста під виглядом черемші. Внаслідок отруєння чоловік та дружина були госпіталізовані. 67-річний чоловік (Зиновій Полянський) помер 12 квітня в лікарні.

Точну причину смерті ще повинні встановити фахівці. Стан дружини чоловіка оцінюють як середньої тяжкості.

"За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 ККУ (з додатковою відміткою – нещасний випадок)", - говорить керівниця окружної прокуратури Юлія Кулинич.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві діти отруїлися у розважальному центрі. Наразі фахівці проводять необхідні лабораторні та санітарно-епідеміологічні обстеження, щоб встановити причину інфекції. Правоохоронці зареєстрували подію та проводять перевірку.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"
16 квітня 2026, 17:47
Сили безпілотних систем уразили ворожі ЗРК, військові та нафтові бази РФ
16 квітня 2026, 17:31
На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля
16 квітня 2026, 17:15
У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
16 квітня 2026, 17:15
Новим командувачем ОК "Схід" призначено Героя України, який не дав росіянам захопити Чернігів
16 квітня 2026, 16:59
На Буковині псевдобанкіри обчистили рахунки людей
16 квітня 2026, 16:45
У САП зробили заяву про підозру Єрмаку
16 квітня 2026, 16:37
На Житомирщині в ДТП загинув 12-річний хлопчик
16 квітня 2026, 16:25
Після похолодання в Україну повернеться потепління
16 квітня 2026, 16:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »