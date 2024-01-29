Во Львовской области военный пообещал устроить знакомого к пограничникам за $10 тысяч

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Военному из Львовской области сообщили о подозрении. Он за 10 тысяч долларов обещал трудоустроить в Государственную пограничную службу знакомого

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокуратуры.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона доложено о подозрении военнослужащему воинской части по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, мастер-сержант пообещал знакомому, что поможет его товарищу избежать мобилизации – трудоустроит в одну из воинских частей или учреждений, подчиненных Западному региональному управлению Государственной пограничной службы.

За деньги подозреваемый должен был выяснить детали проведения подбора кандидатов на военную службу.

Также обязывался повлиять на коллег, с которыми они находятся в дружеских отношениях. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов. Задержан мужчина при получении 5 тыс долларов аванса.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины задержали организаторов сделок. Дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.