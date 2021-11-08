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08 ноября 2021, 10:05 8

Двух командиров будут судить из-за взрывов на складах с боеприпасами в Сватово - ГБР

08 ноября 2021, 10:05 8
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ГБР
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В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины, халатность которых, по версии следствия, привела к взрывов складов с боеприпасами в Сватово (Луганская обл.) в 2015 году

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДБР.

"В сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, что находится близ г. Сватово Луганской области. 29 октября 2015 года из-за диверсии на военном складе произошел пожар. Она вызвала детонацию боеприпасов, которые разлетелись и попали в указанную военную технику", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что это привело к уничтожению военного имущества, в частности РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривень.

Командиров батарей обвиняют в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

29 октября 2015 года в Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов.

В результате взрывов боеприпасов погибли трое военнослужащих и один гражданский человек, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация местных жителей.

От пожара сдетонировали снаряды, мины и реактивные патроны к системе "Град", которые повредили в Сватовj почти тысячу квартир и 1,5 тысяч частных домов.

пожар взрыв военные Луганская область Боеприпасы

 
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