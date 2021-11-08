Двох командирів судитимуть через вибухи на складах з боєприпасами у Сватовому - ДБР

ДБР

До суду направлені обвинувальні акти щодо двох командирів реактивних артилерійських батарей Збройних сил України, недбалість яких, за версією слідства, призвела до вибухів складів із боєприпасами у Сватовому (Луганська обл.) у 2015 році

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

"У вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, що знаходиться неподалік м. Сватове Луганської області. 29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.

Командирів батарей звинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

29 жовтня 2015 року у місті Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинули троє військовослужбовців та одна цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

Від пожежі здетонували снаряди, міни та реактивні набої до системи "Град”, які пошкодили у Сватовому майже тисячу квартир та 1,5 тисячі приватних будинків.